Певица Лолита Милявская потеряла 22 млн рублей из-за отмены тура по Подмосковью. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

После посещения «голой» вечеринки Лолита столкнулась с отменой на ТВ и лишением концертов в РФ. Известно, что в 2024 году планировался гастрольный тур певицы по городам Подмосковья. По информации источника, только за один концерт Милявская могла бы получить 3 млн, а за весь тур — 22 млн. Однако теперь Лолита осталась без прибыли. По словам знаменитости, она не расстроилась из-за финансовых потерь.

Известно, что артистка планировала устроить обширную программу в честь 60-летия. Концерты должны были пройти в Раменском, Чехове, Люберцах, Королеве.

Ранее певица Лолита заявила, что занялась малярными работами после отмены концертов. Подробности смотрите в этой статье.

Также стало известно о том, когда Филипп Киркоров вернется на сцену. Певец, как и Милявская, понес репутационные потери после «голой» вечеринки.