«Народ устал»: когда Филипп Киркоров вернется на сцену

Продюсер Сергей Лавров считает, что Филипп Киркоров вернется на сцену через 2 года. Об этом сообщает портал NEWS.ru.

После посещения «голой» вечеринки Филипп Киркоров столкнулся не только с критикой россиян, но и с отменой на ТВ. Это привело к тому, что артиста «вырезали» из многих передач и лишили выступлений на сцене. Продюсер Сергей Лавров убежден, что Киркорову это пойдет на пользу.

По мнению Сергея, «народ устал» от Филиппа, вот почему ему нужно отдохнуть от персоны артиста. Также продюсер считает, что певец вернется на сцену через 2 года.

«Если его сейчас не будут показывать два года, то он потом еще больше денег заработает», — резюмировал Лавров.

По мнению продюсера, возвращение Филиппа будет ярким и собирать аншлаги, поскольку каждая его песня — хит.

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