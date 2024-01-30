«Боремся»: Лолита нашла новое занятие после отмены концертов

Певица Лолита Милявская занялась малярными работами после отмены концертов. Звезда не унывает и говорит, что нашла себе занятие по душе. Об этом она сообщила в соцсетях.

Артистка недавно призналась, что перестала следить за событиями в российском шоу-бизнесе после того, как ей был объявлен бойкот. Певица, оказавшаяся без проектов после участия в «голой» вечеринке, сталкивается с трудностью принятия роли простой домохозяйки. Переход от красных дорожек, концертов и съемок к обыденной жизни ей представляется нелегким.

На днях брюнетка решила заняться своим домом, а именно малярными работами. Она обратила внимание на желтые пятна от протечек на потолке и решила замаскировать все самостоятельно. Женщина отказалась от услуг профессионала, взяла трафарет, краску и поднялась на стремянку.

Некоторые пользователи Сети отметили, что результат получился средним, если не провальным. Тем не менее, Лолита осталась довольной, подчеркнув, что провела еще один день с пользой.

«Лень легко может поселиться в каждом. И тут вообще не про возраст. Боремся с собой и работаем над собой», – заявила артистка.

Перспективы возвращения Лолиты на сцену остаются неопределенными, но ее поклонники уверены, что она заслуживает прощения не менее, чем Филипп Киркоров, который недавно был замечен в США. Папарацци сфотографировали короля российской поп-сцены на концерте Мадонны, куда он пришел в сопровождении своего менеджера.

Ранее мы писали о том, что Лолита Милявская сообщила об отмене всех десяти концертов в Подмосковье.