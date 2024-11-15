Певица Лолита Милявская получила в подарок на 61-летие семена для огорода. Артистка показала необычный презент в соцсети.

14 ноября певица отметила 61-летие. В этот день она получила множество поздравлений от коллег и друзей. Милявская сняла ролик, на котором заметно, что вся ее квартира уставлена цветами. Самый необычный букет состоял из коллекции семян для огорода. Певица не скрывает, что увлекается садоводством, показывая уход за клумбами и кустами.

«Хочу пожелать огромного здоровья всем людям, которые и написали, и весточку прислали. Очень много подарков и цветов. Я пытаюсь приспособить ведра, банки. У меня просто цветник», — высказалась знаменитость.

Ранее 61-летняя Лолита Милявская рассказала, что у нее лопнула нить в подбородке после пластики. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Олег Майами страстно поцеловал 38-летнюю Ольгу Бузову на сцене во время шоу.