61-летняя Лолита рассказала, что у нее лопнула нить в подбородке после пластики

61-летняя певица Лолита не скрывает, что прибегала к пластике. Однажды у певицы лопнула нить в подбородке – хирург заметил это во время съемки.

Подробности она привела в разговоре с mk.ru.

Лолита рассказала, что дважды делала блефаропластику, один раз исправляла подбородок – у певицы он «генетически двойной». После операции врач запретил 20 дней петь.

Лолита пренебрегла советом хирурга и через 10 дней отправилась на гастроли.

«И у меня лопнула какая-то нить в подбородке, которая была внутри. Я не разбираюсь в этом, но мой хирург увидел это во время съемки», - сообщила певица.

Врач попросил заехать к нему, чтобы «починиться». Лолита так и сделала.

В ближайшее время исполнительница хита «На Титанике» не планирует обращаться к пластическим хирургам. Она говорит, что обычно раз в девять месяцев «подкалывается», но когда этого требует организм.

Ранее Лолита рассказывала, что «какая-то тетка» на нее написала донос.