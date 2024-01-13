Певица Лолита Милявская назвала главных пострадавших от отмены ее сольных концертов

Певица Лолита Милявская, попавшая под «отмену» после посещения скандальной «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой, призналась, что переживает из-за отказов от концертов, так как без работы остается ее коллектив.

«Я привыкла, и это предсказуемо. Я поклонница философского течения «стоицизм», которое учит держать удар. Дело не во мне», - сказала артистка в беседе с порталом «СуперОмск».

Она подчеркнула, что из-за отмены сольного концерта в Омске около 50 человек лишатся зарплаты. Лолита также напомнила, что сотрудники концертного бизнеса два года просидели без денег из-за пандемии коронавируса, а сейчас финансово страдают из-за скандала вокруг «голой» вечеринки.

«За сотрудников и организаторов я переживаю. Им хватило два года ковида без работы», – заключила 60-летняя Милявская.

Напомним, 20 декабря Настя Ивлеева организовала вечеринку в клубе «Мутабор». Гости блогерши, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, певица Глюкоза, Анна Asti, Ксения Собчак и другие поддержали дресс-код almost naked и пришли полуголыми. После мероприятия всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей. Телеканалы в спешном порядке стали вырезать из новогодних программ оскандалившихся звезд.

Ранее Лолита Милявская подтвердила, что запланированный на 27 марта сольный концерт в Омске не состоится. Минкульт региона принял решение отменить выступление из-за скандала. При этом официальной версией названо отсутствие заключенного договора аренды площадки на указанную дату.

Мы также сообщали, что концерты Милявской отменили в Тюмени, Перми, Екатеринбурге, Новосибирске и Красноярске. Не состоятся и выступления певицы в Подмосковье.