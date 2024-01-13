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12:40, 13 января 2024
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Певица Лолита Милявская назвала главных пострадавших от отмены ее сольных концертов

Певица Лолита Милявская нашла нужным назвать пострадавших от отмены концертов.

Певица Лолита Милявская назвала главных пострадавших от отмены ее сольных концертов

© Starface.ru

Певица Лолита Милявская, попавшая под «отмену» после посещения скандальной «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой, призналась, что переживает из-за отказов от концертов, так как без работы остается ее коллектив.

«Я привыкла, и это предсказуемо. Я поклонница философского течения «стоицизм», которое учит держать удар. Дело не во мне», - сказала артистка в беседе с порталом «СуперОмск».

Она подчеркнула, что из-за отмены сольного концерта в Омске около 50 человек лишатся зарплаты. Лолита также напомнила, что сотрудники концертного бизнеса два года просидели без денег из-за пандемии коронавируса, а сейчас финансово страдают из-за скандала вокруг «голой» вечеринки.

«За сотрудников и организаторов я переживаю. Им хватило два года ковида без работы», – заключила 60-летняя Милявская.

Напомним, 20 декабря Настя Ивлеева организовала вечеринку в клубе «Мутабор». Гости блогерши, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, певица Глюкоза, Анна Asti, Ксения Собчак и другие поддержали дресс-код almost naked и пришли полуголыми. После мероприятия всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей. Телеканалы в спешном порядке стали вырезать из новогодних программ оскандалившихся звезд.

Ранее Лолита Милявская подтвердила, что запланированный на 27 марта сольный концерт в Омске не состоится. Минкульт региона принял решение отменить выступление из-за скандала. При этом официальной версией названо отсутствие заключенного договора аренды площадки на указанную дату.

Мы также сообщали, что концерты Милявской отменили в Тюмени, Перми, Екатеринбурге, Новосибирске и Красноярске. Не состоятся и выступления певицы в Подмосковье.

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