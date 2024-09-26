Певица Лолита Милявская могла погибнуть в кафе поклонника после концерта

Певица Лолита Милявская могла погибнуть в сгоревшем кафе повара Павла Чеши. Артистка отреагировала на смерть Павла в личном блоге.

25 сентября стало известно о гибели повара. Павел заживо сгорел в своем кафе в Краснодаре. По словам Лолиты, она была знакома с умершим и могла оказаться в тот вечер в его заведении.

Павел был поклонником певицы и говорил, что она напоминает ему маму. Милявская призналась, что часто созванивалась с поваром и гордилась его успехами.

«Два дня назад Павел звал нас коллективом покушать в его кафе, но я отказалась. Он был на концерте и в последнем посте написал, что я напоминаю ему маму. Не могу поверить», — написала знаменитость.

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