«Что попадает, то я и клею»: Лолита Милявская рассказала о татуировке на шее

Певица Лолита Милявская часто экспериментирует с внешностью, появляясь на публике в самых смелых образах. При этом 60-летняя исполнительница хита «На Титанике» призналась, что никогда не решится на татуировку.

Артистка не отказывает себе в украшении тела при помощи так называемых временных татуировок, которые смываются водой. С одним из таких рисунков на шее она появилась на конкурсе «Новая волна» в Сочи.

«Что попадает, то я и клею. Я никогда не говорила, что готова сделать постоянную татуировку — я боюсь боли», — приводит слова Лолиты Пятый канал.

Артистка также подчеркнула, что «сегодня одно настроение, завтра – другое, поэтому постоянные татуировки не для нее.

Ранее Лолита Милявская прокомментировала выступление Люси Чеботиной на «Новой Волне». Артистка исполнила кавер на песню «Пошлю его на» и отрезала себе волосы на сцене. По словам Лолиты, увидев номер, у нее «челюсть упала» от восхищения.