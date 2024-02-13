Певица Лобода осталась без бизнеса в России

Федеральная налоговая служба (ФНС) ликвидировала бизнес украинской певицы Светланы Лободы в России. Об этом пишет Газета.Ru.

По данным источника, компания артистки прекратила свою деятельность 2 февраля текущего года «в связи с окончанием срока действия документа, подтверждающего право данного лица временно или постоянно проживать в Российской Федерации».

Напомним, Светлана Лобода уехала из России в 2022 году. Из-за отъезда из страны певица лишилась многомиллионных заработков. Так, прежде звезда ежегодно зарабатывала 150-200 млн рублей, но теперь вынуждена довольствоваться скромными концертами в. Европе.

Ранее рэпер Олег Влади обвинил в мошенничестве Светлану Лободу. По словам музыканта, певица подделала документы, чтобы лишить его авторских прав на хит «А может, к черту любовь». Известно, что в настоящий момент Влади обратился в полицию.