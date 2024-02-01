Уехавшие из РФ Лобода и Брежнева вынуждены забыть о многомиллионных заработках

Уехавшие из России в 2022 году певицы Светлана Лобода и Вера Брежнева зарабатывали 150-200 миллионов рублей в год, однако теперь вынуждены бороться за каждого зрителя и довольствоваться скромными концертами.

Брежнева по-прежнему просит 50 тысяч долларов за выступление, Лобода — от 80 до 100 тысяч евро. Но теперь это разовые заработки, в России же в месяц было по несколько мероприятий.

По данным Woman.ru, за частные выступления в России экс-солистка «ВИА Гры» получала по 4,5-5 миллионов рублей. При этом полномасштабные концерты приносили ей в среднем по 3 миллиона рублей. В месяц могло быть два корпоратива, а в год до 10 концертов.

У Светланы Лободы гонорары всегда были выше — 80-100 тысяч евро корпоратив и 40-50 тысяч евро за концерт. В год исполнительницу хита «К черту любовь» приглашали на корпоративы не менее 28 раз.

«Казахстан и страны бывшего СССР — это теперь самая благодатная публика для тех, кто раньше выступал в России. Большинство населения там говорит на русском языке, так что им знакомы и понятны песни и Лободы, и Брежневой, и других исполнителей, которые были у нас звездами. Сегодня это почти единственный заработок для артисток, но говорить о сверх больших гонорарах не приходится», — рассказал директор агентства RocketBooking Антон Добрин.

По его словам, артистки стараются не снижать гонорары, но выступлений у них в разы меньше. Покорить США и Европу они не смогли.

«Если в России Лобода или Брежнева делает супершоу, то для Америки это будет посредственно», — пояснил Добрин.

Поэтому, уехавшим звездам приходится довольствоваться теми направлениями, откуда приходят запросы. Так, Брежнева объявила о гастролях в Казахстане и Азербайджане в феврале.

Ранее мы писали, что Вера Брежнева посмеялась над Викторией Боней, обвинившей ее в эскорте за 100 тысяч долларов.