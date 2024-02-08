Светлану Лободу обвинили в мошенничестве

Рэпер Олег Влади обвинил в мошенничестве украинскую певицу Светлану Лободу. Участник группы «Каста» утверждает, что артистка подделала документы, чтобы лишить его авторских прав на хит «А может, к чёрту любовь».

Как пояснила Telegram-каналу Mash юрист Валерия Рытвина, Влади считает, что Лобода подделала его подпись в договоре на отчуждение прав на песню. Экспертиза почерка в документе подтвердила, что его подписывал кто-то другой.

Влади обратился в полицию Москвы и потребовал привлечь звезду к ответственности за подделку документов и мошенничество.

Скандал с песней тянется с мая 2023 года. Хит прозвучал в эфире шоу «Танцы», и рэпер был возмущен, что его имя как автора песни не указали в титрах выпуска. Он потребовал выплатить ему компенсацию в 500 тыс. рублей. Но в итоге ему дали лишь 10 тыс. рублей, а запись выступления стерли со всех площадок.

Напомним, уехавшие из РФ Лобода и Брежнева вынуждены забыть о многомиллионных заработках.