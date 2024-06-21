Певица Лена Катина рассказала, почему спит с мужем Спиридоновым в разных комнатах

Солистка группы «Тату» Лена Катина рассказала, почему спит с мужем в разных комнатах. Об этом сообщает The Voice.

16 июня Лена Катина и Дмитрий Спиридонов отметили бумажную свадьбу. Как выяснилось, в честь праздника артистка подарила возлюбленному необычный подарок. 11 месяцев назад супруги стали родителями, малыш не спит ночами и не дает высыпаться Лене и Дмитрию. Певица решила исправить это и подарила Спиридонову «сертификат на индивидуальный просмотр снов».

«Даю ему возможность ночевать отдельно от нас, чтобы можно было выспаться. Дарю определенное количество этих ночей», — высказалась знаменитость.

Напомним, что пара познакомилась в 2021 году и через несколько месяцев вступила в брак. Летом 2023 года Лена родила от Дмитрия сына Демьяна.

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