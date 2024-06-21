38-летняя фигуристка Татьяна Волосожар рассекретила имя новорожденного сына

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар выбрала для новорожденного сына от тренера Максима Транькова необычное имя. Пара назвала мальчика Лео.

«Мы назвали этого замечательного мальчика Лео. Наш маленький Лео. Леонид Максимович», — поделилась фигуристка с подписчиками в своем блоге.

Татьяна Волосожар уже девять лет замужем за Максимом Траньковым. Пара воспитывает семилетнюю дочь Анжелику и трехлетнего сына Теодора. Малыш Лео стал третьим ребенком супругов.

Фигуристы тайно улетели в США в начале мая. Они попытались скрыть, что покинули Россию, но их знакомая опубликовала в соцсетях совместное фото из Диснейленда.

Ранее 38-летняя Татьяна Волосожар рассказала о сложностях, с которыми столкнулась после родов. Она отметила, что после рождения второго сына ее перестало устраивать собственное отражение в зеркале.