Больной раком муж Лены Катиной инсценировал свою смерть ради праздника с друзьями

Больной раком муж певицы Лены Катиной разослал приглашения на прощание с ним. Супруг экс-солистки группы «Тату» Дмитрий Спиридонов придумал этот ход, чтобы оригинально пригласить друзей отметить свой день рождения. Подробности сообщает mk.ru.

Оказалось, что у избранника знаменитости своеобразный черный юмор. 16 июня он будет праздновать день рождения и собирается устроить мероприятие. Он разослал друзьям приглашение на прощание с ним, объяснив, что будет прощаться со своим 41 годом. Мужчина не подумал, что кто-то может неправильно воспринять его подход.

«Согласитесь, каждый думает в меру своей испорченности. Не знаю, кто там чего разглядел», – высказался бизнесмен.

Напомним, что Дмитрий дважды перенес рецидив рака щитовидной железы. Еще перед свадьбой с артисткой он составил завещание, куда включил и ее. Таким образом Спиридонов хотел показать абсолютное доверие к партнерше. Сама Лена неоднократно говорила, что поддерживает мужа и молится за его здоровье.

Влюбленные сыграли свадьбу 18 июня 2022 года, но выбрали не привычный ЗАГС, а МФЦ. Они пришли на роспись в нарядах и устроили фотосессию, не стесняясь очевидцев. В конце осени они объявили радостную новость о беременности певицы, а в июле 2023 года у них родился сын. Наследнику дали красивое имя Демьян.

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