Певица Лариса Долина заменит Валерию на концерте в Самаре в честь Дня Победы. Об этом сообщает Kp.ru.

9 мая в Самаре состоится праздничный концерт в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Изначально перед самарцами должна была выступить Валерия, однако в последний момент ее заменила Лариса Долина. Почему так произошло — не уточняется.

Также на концерте появятся и другие артисты.

«Запланированы выступления заслуженного артиста России Сергея Войтенко, народной артистки РФ Ларисы Долиной и рок-группы «Чайф», зрителям покажут и театрализованную постановку», — пишет источник.

Отметим, что супруг Валерии также не комментировал ее исчезновение из списка артистов на праздничном концерте.

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