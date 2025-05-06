«Было ощущение катастрофы»: Меньшиков рассказал об увольнении из Театра имени Ермоловой

Олег Меньшиков вспомнил, как писал заявление об уходе из Театра имени Ермоловой. Об этом стало известно в эфире шоу «5 книг» с Александром Цыпкиным.

С 2012 года Олег является художественным руководителем Театра имени Ермоловой. По воспоминаниям актера, ему тяжело давались первые годы на новой должности. Меньшиков рассказал, что нелегко было попрощаться с творческой свободой, поэтому его не покидало «ощущение катастрофы».

«Было ощущение катастрофы. До этого я жил свободным человеком: делал то, что хотел и как хотел. У меня была своя антреприза, мне давали деньги, но я делал все, как хотел», — высказался артист.

Меньшиков вспомнил, что его не устраивало в театре почти все, и, в первую очередь, сама атмосфера. Поэтому он решился написать заявление об увольнении.

«Я пришел в театр, а там пахло щами. Этого не может быть! И это даже не в смысле Театра Ермоловой. Мне кажется, что в тот момент во всех театрах была примерно такая ситуация», — рассказал он.

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