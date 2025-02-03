Певица Лариса Долина пришла на мюзикл к Анастасии Стоцкой

Российская исполнительница Лариса Долина пришла на постановку к своей коллеге Анастасии Стоцкой. Совместными фотографиями она поделилась в своих социальных сетях.

Как уточняют комментаторы, речь идет про мюзикл, в котором поет Стоцкая. Telegram-канал «Звездная пыль» и вовсе назвал Долину фанаткой молодой певицы.

«Это было очень красиво, все играли просто великолепно, а ещё в конце премьеры был приятный сюрприз, где сидела Лариса Долина», — поделилась эмоциями одна из подписчиц.

Другие, впрочем, предпочли отпустить в адрес обеих певиц нелестные комментарии.

Ранее мы писали о том, что Долина пожаловалась на одиночество после переезда дочки и внучки. А до этого исполнительница заявила, что больше не хочет замуж. Однако она не исключает отношений с молодым ухажером.