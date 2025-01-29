«Очень скучаю»: оставленная детьми Долина пожаловалась на одиночество

Певица Лариса Долина пожаловалась на одиночество после переезда дочки и внучки. Об этом сообщает URA.RU.

До недавнего времени певица жила в одной квартире с дочкой и внучкой, но теперь родственники разъехались. Долина утверждает, что между ними не было конфликтов, а переезд — вынужденная мера: ее внучка уже взрослая и нуждается в личном пространстве. При этом артистка не скрывает, что скучает в одиночестве.

«Я очень скучаю по детям, потому что они переехали от меня. Сашка уже взрослая. Ей нужно пространство, отдельная комната. Моя квартира не могла ей дать такую возможность. У меня нет отдельной комнаты для внучки. Это должна быть другая квартира, побольше. Поэтому сейчас они живут отдельно», — высказалась знаменитость.

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