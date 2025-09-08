Певица Лада Дэнс рискует лишиться имущества из-за больших долгов за ЖКУ. Об этом сообщает «Абзац».

По данным СМИ, артистка накопила долг за коммунальные услуги на сумму, превышающую 500 тысяч рублей. Председатель Союза жилищных организаций Москвы и юрист Константин Крохин заявил, что имущество Лады может быть выставлено на торги.

«Если длительная просроченная задолженность, то закон позволяет взыскать ее через суд. Большие суммы проходят через исковое производство. При сумме долга свыше 500 тысяч рублей возможна подача заявления на банкротство должника. В этом случае в рамках производства по банкротству недвижимость может быть продана с торгов. Это сильный рычаг для людей, которые не платят идейно, но имеют имущество», — высказался Константин.

Также, по словам Крохина, коммунальные службы могут ограничить подачу электричества и воды в квартиру Лады.

Отметим, что сама певица не комментировала новости о долгах.

