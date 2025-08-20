Дмитрия Дюжева привлекли к ответственности за неоплату штрафов за парковку и превышение скорости. Об этом сообщает mk.ru.

Дмитрия Дюжева оштрафовали на 10 тысяч рублей за уклонение от административного наказания. Как уточняет источник, на машине актера висит 4 неоплаченных штрафа, самый крупный из них — за парковку. В феврале 2025 года Дмитрий оставил авто на Большой Грузинской улице, а в мае его иномарка припарковалась в неположенном месте на улице Андрея Карлова, за что был выписан штраф на 4500 рублей.

Также, как сообщает источник, артист дважды превысил скорость и получил два штрафа по 750 рублей.

На данный момент неизвестно, кто находился за рулем машины, но, поскольку собственником является Дюжев, то штрафы приходят ему.

Сам актер не комментировал новость в СМИ.

