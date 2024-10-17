Певица Кристина Орбакайте заявила, что они с мужем уехали из Новой Зеландии. Артистка поделилась эмоциями от поездки в соцсети.

Кристина Орбакайте часто путешествует с семьей по миру. На этот раз певица и ее супруг отправились в Новую Зеландию. Они побывали на грязевых гейзерах, а также посетили озеро с кислотной водой.

«Вот это озеро с кислотой. Очень опасно, смертельно», — сказала артистка на камеру.

Однако путешествие пары подошло к концу, супруги вынуждены отправиться домой.

«В нашей истории путешествий теперь есть и Новая Зеландия. Всегда здорово и интересно открывать новые места», — высказалась знаменитость.

Напомним, что артистка давно не проживает на территории РФ. Вместе с семьей она обосновалась в США.

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