«У него обострение»: адвокат Михаила Ефремова описал состояние актера

Адвокат актера Михаила Ефремова Юрий Падалко описал его состояние и прокомментировал информацию о том, что тот якобы почти перестал разговаривать. По словам защитника, у артиста обострение хронической обструктивной болезни легких.

Комментарий адвоката приводит издание «Абзац».

Падалко заявил, что общался с Ефремовым недавно.

«Да, у него обострение ХОБЛ, ему оказывается необходимая помощь, но ничего страшного не произошло», - сказал Падалко.

Он опроверг информацию, будто актер находится в критичном состоянии – об этом речи не идет, подчеркнул звездный защитник.

Напомним, Ефремов был приговорен к 7,5 годам лишения свободы после ДТП, при котором погиб водитель Михаил Захаров.

17 октября появились сообщения, что актеру стало тяжело разговаривать, начались проблемы с дыханием. Защита Ефремова готовит документы для УДО.