«У него обострение»: адвокат Михаила Ефремова описал состояние актера
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Адвокат актера Михаила Ефремова Юрий Падалко описал его состояние и прокомментировал информацию о том, что тот якобы почти перестал разговаривать. По словам защитника, у артиста обострение хронической обструктивной болезни легких.
Комментарий адвоката приводит издание «Абзац».
Падалко заявил, что общался с Ефремовым недавно.
«Да, у него обострение ХОБЛ, ему оказывается необходимая помощь, но ничего страшного не произошло», - сказал Падалко.
Он опроверг информацию, будто актер находится в критичном состоянии – об этом речи не идет, подчеркнул звездный защитник.
Напомним, Ефремов был приговорен к 7,5 годам лишения свободы после ДТП, при котором погиб водитель Михаил Захаров.
17 октября появились сообщения, что актеру стало тяжело разговаривать, начались проблемы с дыханием. Защита Ефремова готовит документы для УДО.