Участие певицы держалось в тайне: Орбакайте спела с Киркоровым и Руссо на корпоративе в Дубае

Певица Кристина Орбакайте выступила на одном корпоративе в Дубае с Филиппом Киркоровым и Авраамом Руссо. По всей видимости, из-за провала тура в США артистка решила пересмотреть свои взгляды и вновь начать сотрудничать со старыми друзьями. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 13 октября в одном из ресторанов в ОАЭ прошло мероприятие, на которое были приглашены российские звезды. При этом имена исполнителей держались в тайне, и никто не знал об участии Орбакайте в концерте. Когда же гости узнали о ее появлении на сцене, то им запретили ее снимать рядом с коллегами.

Напомним, что еще совсем недавно была информация, что Кристина Орбакайте отказалась выступать вместе с Авраамом Руссо. В последний момент певица нарушила договоренности и не захотела петь с артистом, живущим в России.

Предположительно, все-таки выйти на одну сцену с Руссо дочь Аллы Пугачевой решила из-за падения спроса на ее концерты за границей. В США Орбакайте не так популярна, поэтому ей не удается заполнить залы.

Ранее Кристину Орбакайте обвинили в использовании фонограммы на концертах в США.