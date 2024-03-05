Певица Кристина Орбакайте тайно выступит на концерте в Кремле 7 марта

Проживающая в США певица Кристина Орбакайте в конце февраля вернулась в Россию и начала активно выступать, несмотря на попытки общественников «отменить» звезду. 7 марта дочь Аллы Пугачевой тайно выступит в Государственном Кремлевском дворце.

По данным ТАСС, заслуженная артистка России примет участие в праздничном концерте, посвященном 8 Марта. При этом Кристины нет на афишах среди заявленных звездных участников.

«Да, Кристина Орбакайте будет», - заверила агентство представитель площадки.

Официально, на мероприятии поздравлять женщин с праздником будут Стас Михайлов, Лариса Долина, SHAMAN, Таисия Повалий, Александр Серов, Анита Цой, Александр Буйнов, Люся Чеботина и другие звезды.

Кроме того, 5 марта состоится сольный концерт Орбакайте в московском ресторане Petter, несмотря на многочисленные слухи о возможной отмене мероприятия.

Накануне журналисты поймали артистку на вокзале после выступления в Санкт-Петербурге и спросили, состоится ли ее концерт в Москве.

«У меня всегда все состоится», — ответила она.

В начале года Орбакайте столкнулась с отменой концертов в России: певицу упрекали в том, что она зарабатывает в РФ, а живет в США. Запланированный тур Орбакайте по городам Сибири сорвался. Певица не комментировала ситуацию.

Ранее мэра Москвы попросили отменить концерт Орбакайте. Активисты обратили внимание на то, что за 2 года певица так и не озвучила свою политическую позицию. Более того, «использует нашу страну в корыстных целях».