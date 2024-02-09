Мэра Москвы просят отменить концерт 52-летней певицы Кристины Орбакайте. Об этом сообщает «Абзац».

Концерты Кристины Орбакайте массово отменяются в городах России. Известно, что после срыва гастрольного тура певица решила выступить в столичном баре. Узнав об этом, правозащитный центр «Сорок сороков» обратился к мэру Москвы с просьбой запретить концерт Орбакайте.

Активисты обратили внимание на то, что за 2 года певица так и не озвучила свою политическую позицию. Более того, они указали на то, что Кристина уже много лет проживает в США, а в РФ приезжает ради выступлений. По их мнению, в Москве не стоит проводить мероприятие артиста, «использующего нашу страну в корыстных целях».

Отметим, что сама Кристина никак не комментирует отмену своих выступлений.

Ранее в Санкт-Петербурге выступили против отмены концерта певицы Кристины Орбакайте. Подробности смотрите в этой статье.

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