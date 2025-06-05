Певица Кристина Орбакайте сообщила, что прилетела к 13-летней дочке в США. Знаменитость поделилась семейными кадрами в соцсети.

Весной 2025 года у Кристины были гастроли по Европе. Завершив тур, певица воссоединилась с мужем и дочкой. В личном блоге она показала фото, сделанное в машине. На кадре Орбакайте запечатлена в белой футболке, солнечных очках и с нюдовым макияжем. На заднем сиденье расположилась 13-летняя Клавдия в темном лонгсливе и шортах.

«Ну что, вернулись родители. Теперь ждем каникул», — заявила звездная мама.

Первый концерт Кристины прошел в Лимассоле, где живет ее мать, а последний — в Вильнюсе, где она встретилась с отцом.

Напомним, Орбакайте состоит в браке с Михаилом Земцовым.

Ранее певица Кристина Орбакайте скромно отпраздновала свой день рождения в Таллине. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что певица Валерия и Иосиф Пригожин отпраздновали годовщину в свадебных костюмах.