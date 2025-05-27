Родственники проигнорировали: Кристина Орбакайте скромно отпраздновала день рождения в Таллине

Певица Кристина Орбакайте скромно отпраздновала день рождения в столице Эстонии. После концерта она пригласила свой коллектив в обычный таллинский ресторан без изысков.

В личном блоге дочь Аллы Пугачевой опубликовала серию кадров, на которых запечатлена в длинном черном платье. Специально для мероприятия она заказала трехъярусный торт красного цвета, который вынес официант.

«После жаркого концерта в Таллине мы всем нашим коллективом отправились отмечать мой День Рождения! Было вкусно и весело! Спасибо, Таллин, за гостеприимство»,— написала Кристина.

При этом пользователи Сети отметили, что раньше дочь Пугачевой устраивала в Москве пышные торжества с приглашенными звездами. После эмиграции в США от былой роскоши не осталось и следа.

На празднике в Эстонии рядом с Кристиной был только ее муж Михаил Земцов. Пугачева не прилетела с Кипра, а поздравила дочь в соцсети. Старшие сыновья также проигнорировали 54-летие звездной матери. При этом Никита Пресняков в это время был не так уж далеко – он отдыхает в Испании.

Ранее Кристина Орбакайте сделала неожиданное признание на концерте в Таллине. Артистка публично обратилась к жителям Эстонии, назвав их «верными друзьями». Въезд в соседнюю Латвию с недавних пор певице запрещен.