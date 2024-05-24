Певица Кристина Орбакайте рассказала о премьере трека «Опасно!» накануне 53-летия

Певица Кристина Орбакайте выпустила трек «Опасно!» накануне 53-летия. Артистка рассказала о премьере в личном блоге.

24 мая 2024 года Кристина представила новую песню. По словам Орбакайте, композиция посвящена тем, кто «бросил вызов своим чувствам». В припеве Кристина спела о болезненном расставании с любимым, но в конце трека лирическая героиня нашла утешение в объятиях другого мужчины.

«Я буду чужими объятиями раны скрывать», — прозвучали строки композиции.

Песня доступна для прослушивания на всех музыкальных площадках.

Отметим, что премьера состоялась накануне дня рождения Орбакайте. 25 мая она отметит 53-летие.

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