Kp.ru: Константин Меладзе ежемесячно зарабатывает в РФ десятки миллионов рублей

Константин Меладзе ежемесячно зарабатывает в РФ десятки миллионов рублей. Об этом сообщает Kp.ru.

По словам шоумена Дениса Сорокина, артисты из России не хотят работать с Меладзе. Дело в том, что музыкант не обозначил свою политическую позицию и уехал из страны. Из-за этого его «финансовое состояние пошатнулось», и он перестал работать в шоу-бизнесе. Несмотря на это, Меладзе не бедствует. Бывший муж Веры Брежневой ежемесячно получает из России десятки миллионов рублей.

«Насколько я знаю, только на российских цифровых носителях (соцсети, музыкальные платформы) Костя зарабатывает в месяц более 20 миллионов рублей. Плюс, если его песни поют на концертах (та же Полина Гагарина, к примеру) или в караоке, Костя получает за это авторские отчисления — около 200 - 250 тысяч рублей в месяц», — сообщил продюсер Евгений Морозов.

Известно, что после отъезда из РФ Меладзе обосновался в Италии. Там у него расположен особняк рядом с озером Гарда.

Ранее шоумен Денис Сорокин заявил, что Вера Брежнева осталась без денег после отъезда из РФ. Подробности читайте в этой новости.