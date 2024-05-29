Певица Кристина Орбакайте рассказала, как отметила 53-летие за границей
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Певица Кристина Орбакайте рассказала, как отметила 53-летие за границей. Знаменитость поделилась семейными кадрами в соцсети.
В мае 2024 года Орбакайте отметила 53-летие. Знаменитость отказалась от пышных праздников и скромно провела день рождения в кругу семьи. В ее блоге появился ролик, снятый вечером в ресторане. На нем именинница задула свечку на праздничном торте. Кристина озвучила главное желание. Она хочет, чтобы беды обходили стороной ее близких. Рядом с певицей в этот момент находились друзья, муж и дочь.
Также в мае отметил день рождения сын Кристины. 33-летний Никита Пресняков устроил праздник в парке аттракционов, который едва не закончился трагично. Подробности читайте в этой новости.
Ранее сообщалось, что певец Никита Пресняков тайно вернулся в Россию для продажи дачи Аллы Пугачевой. Ему достался в наследство особняк на Истре.