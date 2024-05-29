Певица Кристина Орбакайте рассказала, как отметила 53-летие за границей

Также в мае отметил день рождения сын Кристины. 33-летний Никита Пресняков устроил праздник в парке аттракционов, который едва не закончился трагично. Подробности читайте в этой новости.

Ранее сообщалось, что певец Никита Пресняков тайно вернулся в Россию для продажи дачи Аллы Пугачевой. Ему достался в наследство особняк на Истре.