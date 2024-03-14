Певица Кристина Орбакайте всегда была крайне востребована в России. Билеты на ее концерты раскупали в считанные дни, а телевизионщики звали ее в различные программы. Однако с 2022 года карьера артистки сделала неожиданный поворот. Из-за поступков и заявлений матери Аллы Пугачевой ее стали «отменять». При этом сама она никаких комментариев все это время не давала.

И все равно Кристина пытается вернуться на российскую сцену. Она совершила уже несколько попыток, и все они оказались неудачными. Общественники выступают против того, чтобы Орбакайте зарабатывала в РФ, при этом живя в США. А сама певица уже готова даже поехать в Донбасс, чтобы наладить карьеру.

Массовая отмена концертов: почему в России не хотят видеть Кристину Орбакайте

В январе 2024 года Кристина впервые за долгое время прилетела в Россию из США и анонсировала свои выступления в регионах. Она посетила и несколько светских мероприятий, но встретилась лишь с негодованием публики. Возмущения также вызвало награждение Орбакайте в Москве. Так, депутат Виталий Милонов заявлял, что артистка не достойна никаких наград в нашей стране.

После новогодних праздников дочь Аллы Пугачевой столкнулась с массовыми отменами концертов. Общественники в регионах срывали ее шоу, считая, что она лишь пытается заработать на россиянах. Концертный директор Александр Качан делился, что не понимает, почему Кристину так возненавидела аудитория.

«Артистка была на федеральных каналах в новогодних программах. Непонятно, на каком основании теперь происходит это, зачем, из-за чего», — заявлял Качан «Абзацу».

В общей сложности из-за требований активистов Орбакайте лишилась десятка концертов в России: в Улан-Удэ, Благовещенске, Чите, Иркутске, Красноярске, Владивостоке и других городах.

По мнению главы Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталия Бородина, решить проблему с отменой выступлений Кристине поможет обозначение гражданской позиции. Он призвал ее выступить с заявлением и, наконец, определиться, а не пытаться «усидеть на двух стульях».