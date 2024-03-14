Отмена концертов, низкие гонорары и выступления в барах: что происходит с Кристиной Орбакайте
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Певица Кристина Орбакайте всегда была крайне востребована в России. Билеты на ее концерты раскупали в считанные дни, а телевизионщики звали ее в различные программы. Однако с 2022 года карьера артистки сделала неожиданный поворот. Из-за поступков и заявлений матери Аллы Пугачевой ее стали «отменять». При этом сама она никаких комментариев все это время не давала.
И все равно Кристина пытается вернуться на российскую сцену. Она совершила уже несколько попыток, и все они оказались неудачными. Общественники выступают против того, чтобы Орбакайте зарабатывала в РФ, при этом живя в США. А сама певица уже готова даже поехать в Донбасс, чтобы наладить карьеру.
Массовая отмена концертов: почему в России не хотят видеть Кристину Орбакайте
В январе 2024 года Кристина впервые за долгое время прилетела в Россию из США и анонсировала свои выступления в регионах. Она посетила и несколько светских мероприятий, но встретилась лишь с негодованием публики. Возмущения также вызвало награждение Орбакайте в Москве. Так, депутат Виталий Милонов заявлял, что артистка не достойна никаких наград в нашей стране.
После новогодних праздников дочь Аллы Пугачевой столкнулась с массовыми отменами концертов. Общественники в регионах срывали ее шоу, считая, что она лишь пытается заработать на россиянах. Концертный директор Александр Качан делился, что не понимает, почему Кристину так возненавидела аудитория.
«Артистка была на федеральных каналах в новогодних программах. Непонятно, на каком основании теперь происходит это, зачем, из-за чего», — заявлял Качан «Абзацу».
В общей сложности из-за требований активистов Орбакайте лишилась десятка концертов в России: в Улан-Удэ, Благовещенске, Чите, Иркутске, Красноярске, Владивостоке и других городах.
По мнению главы Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталия Бородина, решить проблему с отменой выступлений Кристине поможет обозначение гражданской позиции. Он призвал ее выступить с заявлением и, наконец, определиться, а не пытаться «усидеть на двух стульях».
Концерт в Кремле и заявление о гражданстве: как Орбакайте вернулась в Россию в марте 2024 года
После массовой отмены концертов Орбакайте вновь вернулась в Россию в марте 2024 года. Тогда же в ее окружении заявили о ее желании поехать в Донбасс. Однако уточняли, что произойдет это в следующий приезд певицы, так как у нее слишком загруженный график. И действительно, в этот визит артистка анонсировала несколько больших выступлений. Но вновь все пошло не по плану.
Кристина объявила, что прилетела домой ради весеннего тура. Одно из первых шоу у нее было запланировано в Санкт-Петербурге. При этом она заранее выделила 50 билетов семьям военнослужащих. Правда, как сообщал источник, не самые лучшие.
К удивлению недоброжелателей артистки, ее концерт в северной столице имел огромный успех. Были выкуплены все билеты. Но позже появилась информация, что сделала это администрация одного из поселков в Санкт-Петербурге. Было потрачено около миллиона на 300 посадочных мест. Депутата Виталия Милонова возмутил поступок чиновников, и он призвал провести проверку, на основании чего были выделены деньги из бюджета.
Сама же Орбакайте была рада вновь оказаться на сцене и выступать перед россиянами. Она делилась, что поклонникам не стоит привыкать к ее отсутствию из-за отмены концертов, ведь она все равно будет петь. Также, уже покидая бар в Москве, где выступала, она ответила на вопрос журналистов, как долго пробудет в России. Кристина неожиданно для многих заявила, что приехала не с визитом, а к себе домой, так как является гражданкой этой страны.
После выступления в одном из московских заведений появилась информация, что Кристина выйдет на сцену в Кремле. Это подняло новую волну возмущений. Так, глава ФПБК Виталий Бородин назвал вокалистку цыганкой, которая живет то в Америке, то в России. Он также заявил, что она не относится к «нормальным людям».
В итоге концерт Орбакайте вновь сорвался. Организаторы в Кремле сообщали, что это произошло из-за болезни исполнительницы. Однако общественник Бородин заверил — это его заслуга.
«Она должна была выступать. Я говорил и говорю, что нельзя этой семье давать выступать в России, так как люди против Орбакайте», — заявил глава ФПБК.
Насколько упали гонорары Кристины Орбакайте
Прямо сейчас Орбакайте не только переживает трудный период в творчестве, но и терпит реальные финансовые убытки. Как портал «Страсти» писал ранее, выступления артистки в разных городах России стали активно отменять, она также лишилась ряда выступлений на престижных премиях и фестивалях.
Как заявлял директор агентства RocketBooking Антон Добрин, одно выступление дочери Примадонны стоит порядка 2,5 млн рублей. Очевидно, что из-за массовой отмены гастролей звезда за последний месяц потеряла десятки миллионов рублей. При этом эксперт отметил, что за каждое несостоявшееся шоу Орбакайте могла получить около 1 млн рублей. Речь идет о предоплате.
На апрель текущего года у российской исполнительницы запланирован концерт в нью-йоркском баре LEVEL в Бруклине — вероятно, единственное выступление Орбакайте за последнее время, которому не грозит отмена. На странице американского заведения сказано, что средний счет на человека за вечер составляет скромные 50 долларов (4,5 тысячи рублей), а шоу исполнительницы хита «Позови меня» будет приурочено к годовщине со дня открытия заведения. Гонорар за выступление, скорее всего, также будет разниться с российскими.
Виновата мать? Причастна ли Алла Пугачева к проблемам Кристины Орбакайте
Совсем недавно Кремлевский дворец отказал Орбакайте в выступлении на праздничном концерте в честь 8 Марта. Предполагалось, что артистка исполнит песню в конце мероприятия «Будьте счастливы всегда!» 7 марта, но в последний момент организаторы изменили свои планы.
Причиной «исключения» исполнительницы из праздничной программы, как писал mk.ru, могли стать скандальные высказывания ее матери.
Так, Алла Пугачева за один только март успела сначала организовать вечеринку на яхте в Израиле в честь начала весны под украинскую песню, а после вступить в словесную перепалку с музыкантом Стасом Михайловым, который выразил мнение, что уехавшие звезды «еще приползут на коленях и будут стоять у России и целовать ноги». В ходе разборок с коллегой Примадонна позволила себе не только оскорбления в адрес певца, но и заявление о том, что «нормальные люди не планируют возвращаться в Россию». Как выяснилось позднее, подобное поведение знаменитости способно наносить сильный урон как ее личной репутации, так и репутации ее близких.
Какое будущее ждет Кристину Орбакайте — мнение продюсеров
О трудностях, с которыми столкнулась Кристина Орбакайте, высказался продюсер Сергей Дворцов. По его мнению, после недавних скандальных выходок звездной матери карьера певицы в России оказалась под угрозой. Продюсер также отметил, что последний срыв выступления Орбакайте в Кремлевском дворце заставил ее пойти на «снижение планки».
«На данный момент Кристина начинает опускать планку, то есть выступать уже по каким-то заведениям, так сказать, по кабакам. Да, и тем самым я думаю, что её карьерный рост на территории нашей страны становится все менее актуальным. То есть я могу предположить, что она может свободно выступать на территории США и, соответственно, какие-то карьерные перспективы иметь уже там. В России Кристина ведет себя так же, как ее мать — алчно и беспощадно. Она сюда приезжает, чисто зарабатывает деньги и уезжает обратно в ту страну, где она находится непосредственно с семьей. Это полное лицемерие», — поделился Дворцов.
Сергей подчеркнул, что восстановить карьеру на родине у Орбакайте уже не получится.
«Она, возможно, будет приезжать и уезжать за какие-то так называемые дивиденды, да, которые будут её уже знакомые организаторы сюда приглашать выступить. Не более того», — добавил он.
Не менее мрачный прогноз по поводу карьеры Орбакайте дал музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев.
«Ситуация, в которой оказалась Кристина, достаточно сложна с нескольких точек зрения. Либо артистке нужно как-то повлиять на маму или на ее окружение. Телефон у нее забрать, чтобы та не выкладывала различные видео с оскорблениями коллег и граждан России. Либо тогда самой отречься от семьи и от мамы, а также дать понять, что дочь — это не есть мать. Но опять же, публично отречься — это значит высказаться в поддержку СВО и нынешней ситуации. Имея жилье в Соединенных Штатах Америки, это чревато, потому что подобный поступок автоматически подразумевает какие-то санкции с западной стороны», — заявил критик.
Бабичев подчеркнул, что среди всех российских артистов Орбакайте находится в самой сложной ситуации.
«Я не знаю, какой будет выход, однако очевидно, что точно какое-то решение нужно принимать. Потому что всем понятно, что завтра ничего вдруг резко не восстановится и не будет как раньше», — заключил он.
Как изменилось поведение Кристины Орбакайте — мнение психолога
Отмены концертов и критика негативно сказываются на психологическом здоровье Кристины Орбакайте. Портал «Страсти» пообщался на эту тему с психологом Анастасией Елисеевой и выяснил, как изменилось поведение певицы за последнее время. Всего эксперт выделила четыре явные особенности в нынешней Кристине.
1. Выражение обеспокоенности. Кристина Орбакайте стала проявлять признаки тревоги и беспокойства на своем лице. Например, сжатые губы. Ее мимика стала более напряженной.
2. Недовольство. Когда певица говорит в поддержку своей мамы или выражает свое недовольство ситуацией, ее жесты становятся более резкими, а мимика с явными проявлениями недовольства.
3. Раздражение. Кристина Орбакайте также в противовес поведению ранее стала более раздраженной. Это говорит о нарушении ее личных границ.
«Вероятно, ей тяжело выдерживать ситуацию, которая сложилась с ее мамой», — считает психолог.
4. Обеспокоенность и тревожность. Кристина Орбакайте является участником концертов, которые отменяются, поведение показывает ее тревогу и беспокойство по поводу негативных последствий для себя или других. Из-за этого много агрессии в сторону организаторов, это касается ситуации, когда певица поскользнулась на сцене.