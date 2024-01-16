Певица Кристина Орбакайте обратилась к мужу Михаилу Земцову в день его 46-летия. Об этом сообщает издание The Voice со ссылкой на личный блог знаменитости.

15 января Михаил Земцов отметил 46-летие. В честь этого события Орбакайте трогательно обратилась к супругу. В личном блоге она поделилась снимком возлюбленного и лаконично написала: «С днем рождения, мой». В конце фразы Кристина поставила смайлик в виде сердечка.

Напомним, что Орбакайте уже несколько лет живет на две страны. В Америке у нее есть недвижимость. Именно там она обосновалась с мужем и дочкой. В Россию знаменитость прилетает ради съемок, концертов и гастролей.

Ранее модель Алена Кравец заявила, что Кристина Орбакайте вернулась в Россию из-за сильной нужды. Знаменитость предполагает, что материальное положение певицы сильно ухудшилось. Подробности смотрите в этой статье.

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