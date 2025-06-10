Иосиф Пригожин объяснил проблемы с речью у Анны Седоковой

Иосиф Пригожин считает, что у Анны Седоковой проблемы с речью из-за смерти экс-мужа. Его слова приводит ОСН.

Анна Седокова столкнулась с критикой после интервью со Светланой Бондарчук. Певица не могла внятно выразить свои мысли и ответить на поставленные вопросы. Из-за этого пользователи Сети усомнились в интеллектуальных способностях Анны и посоветовали ей курсы сценической речи.

Пригожин встал на защиту артистки, которая, по его мнению, еще не оправилась от смерти Яниса Тиммы.

«Певица потеряла близкого человека, пусть бывшего мужа, но все же…Оправиться после такого крайне тяжело. Я сам часто замечал, что многие знаменитости после утраты долго восстанавливаются, их речь может хромать, настроение резко меняется, с ними тяжело общаться», — высказался продюсер.

Иосиф отметил: если бы он оказался на месте Анны, то тоже бы запинался во время интервью. А еще продюсер опроверг, что у певицы проблемы с интеллектом.

«Нет, ее точно глупой не назовешь. Седокова вполне разумна, просто сложный этап в жизни. И результаты этих стрессов мы видим сейчас», — резюмировал Иосиф.

Ранее адвокат семьи Тиммы заявила, что Янис женился на Седоковой из-за беременности. Подробности читайте в этой новости.