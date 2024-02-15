Певица Клава Кока и ее возлюбленный сняли квартиру в Париже за 200 евро в сутки. Об этом артистка рассказала в соцсети.

Певица уже несколько месяцев состоит в отношениях с победителем шоу «Сердце Клавы». Александр Поверин не скрывает чувств к возлюбленной. Более того, мужчина всегда остро реагирует на обвинения в пиаре за счет Клавы.

Как выяснилось, у артистки была давняя мечта: посетить Париж вместе с любимым мужчиной. Александр исполнил желание избранницы и снял квартиру в центре Парижа за 200 евро в сутки.

«Я здесь уже много раз, но всегда по делам и без любимого. Саша вообще в Европе впервые», — высказалась Клава.

Ранее Клава Кока заинтриговала подписчиков, показав в соцсетях обручальное кольцо. Подробности смотрите в этой статье.

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