Клава Кока заинтриговала подписчиков, показав в соцсетях обручальное кольцо. Об этом сообщает E1.ru.

Певица Клава Кока выложила в соцсетях сторис, в которой высказалась на тему замужества — на картинке присутствовало эмодзи обручального кольца.

«Многие уже в курсе и ждут моих комментов… Вчера на концерте действительно произошло это», — написала она.

Чуть позже певица объяснила, что во время ее концерта в Екатеринбурге один из фанатов сделал предложение своей возлюбленной со сцены. Девушка в итоге сказала «да», а Кока поздравила пару с новым статусом.

«Больше "Зая" он тебя не будет звать, потому что сегодня он позвал тебя замуж», — заявила со сцены она.

Напомним, сама Клава Кока замуж выходить не торопится. Сейчас она встречается с победителем шоу «Сердце Клавы» 25-летним Александром Повериным.

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