«Нужно идти дальше»: Боня заговорила о причинах расставания с молодым бизнесменом

44-летняя модель Виктория Боня назвала причину расставания с молодым возлюбленным. Знаменитость поделилась откровением в соцсети.

В начале 2024 года стало известно о расставании Виктории Бони и 30-летнего Руслана Гасанова. Не так давно модель заявила, что именно она выступила инициатором разрыва. Но, несмотря на это, Виктория по-прежнему с теплом относится к бизнесмену. На этот раз Боня заговорила о причинах произошедшего.

По словам знаменитости, их расставание не связано с ссорами и предательством. Виктория отметила, что они «провели последние несколько лет вместе, будучи преданными друг другу».

«Я уверена, что в этой долгой и красивой жизни мы всегда будем рады, что судьба нас свела. Просто иногда человеку нужно позволить идти дальше», — высказалась знаменитость.

Ранее бизнесмен Руслан Гасанов прокомментировал разрыв с моделью Викторией Боней. Подробности смотрите в этой статье.

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