Певица Ханна похвасталась сумкой за 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Ханна выложила в личном блоге фотографию с сумкой Hermes mini kelly. Певица рассказала, что только купила сумку и очень рада.

«Самый лучший, самый красивый, самый желанный анпакинг в мире. Моя новая любовь, плюс один к моей коллекции. У нас сегодня первый выгул», - рассказала она.

Журналисты выяснили, что стоимость новой сумки Ханны составляет 2,5 миллиона рублей. При этом ранее певица уже хвасталась внушительной коллекцией дорогих сумок от этого же бренда. Тогда журналисты посчитали, что шесть сумок знаменитости стоят около 10 миллионов рублей.

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