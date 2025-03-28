В мире таких всего 30: Яна Рудковская похвасталась сумкой более чем за миллион рублей

Продюсер Яна Рудковская похвасталась редкой сумкой бренда Christian Dior. В Париже похожая модель стоит более одного миллиона рублей.

Об этом узнал Telegram-канал «Звездач».

Рудковская посетила вечеринку с новым аксессуаром. Источник пишет, что в мире только 30 таких, одна сумка у певицы Патрисии Каас.

Стоимость раскрыла эксперт платформы по поиску и продаже эксклюзивных товаров Анна Пурина. По ее словам, похожую сумку можно найти в Париже – цена на нее ориентировочно составит 1 млн 60 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что продюсер потратила на день рождения более 6 млн рублей. Праздник, прошедший в январе, знаменитость отмечала в особняке на Волхонке. Место украсили в стиле волшебного леса – оформление стоило более 5 млн. Еще 1 миллион ушел на торт со спецэффектами.