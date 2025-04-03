Жених подарил? 19-летняя невеста Григория Лепса похвасталась сумкой за 2 млн рублей

Начинающая певица Аврора Киба все чаще в последнее время выходит в свет. Например, недавно она посетила премьеру сериала «Гипнозис», на которой похвасталась сумкой за 2 млн рублей.

Свой образ 19-летняя невеста певца Григория Лепса продемонстрировала поклонникам еще перед мероприятием. Она сфотографировалась в зеркале, показывая классическое мини-платье и сумку от люксового бренда. Также Аврора дополнила лук браслетом с бриллиантами.

Не исключено, что дорогой аксессуар Кибе преподнес именно Лепс. Девушка рассказывала, что жених часто балует ее дорогими подарками. И если раньше он выбирал сюрпризы на свой вкус, то сейчас невеста сама подсказывает ему, что хочет.