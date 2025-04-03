Жених подарил? 19-летняя невеста Григория Лепса похвасталась сумкой за 2 млн рублей
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Начинающая певица Аврора Киба все чаще в последнее время выходит в свет. Например, недавно она посетила премьеру сериала «Гипнозис», на которой похвасталась сумкой за 2 млн рублей.
Свой образ 19-летняя невеста певца Григория Лепса продемонстрировала поклонникам еще перед мероприятием. Она сфотографировалась в зеркале, показывая классическое мини-платье и сумку от люксового бренда. Также Аврора дополнила лук браслетом с бриллиантами.
Не исключено, что дорогой аксессуар Кибе преподнес именно Лепс. Девушка рассказывала, что жених часто балует ее дорогими подарками. И если раньше он выбирал сюрпризы на свой вкус, то сейчас невеста сама подсказывает ему, что хочет.
Напомним, что роман Авроры и Григория длится уже почти год. Официально они объявили себя парой в июне 2024 года, когда появились вместе на премии телеканала МУЗ-ТВ. Артист практически сразу стал называть девушку своей невестой, а последние месяцы он интригует поклонников подробностями скорой свадьбы. Однако пока неизвестно, когда состоится торжество.
Ранее Аврора Киба рассказала о хозяйственности Григория Лепса.