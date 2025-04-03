НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 03 апреля 2025, 13:06
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Жених подарил? 19-летняя невеста Григория Лепса похвасталась сумкой за 2 млн рублей

Невеста Лепса Аврора Киба вышла в свет в мини-платье с сумкой за 2 млн рублей.
Жених подарил? 19-летняя невеста Григория Лепса похвасталась сумкой за 2 млн рублей

© Starface.ru

Начинающая певица Аврора Киба все чаще в последнее время выходит в свет. Например, недавно она посетила премьеру сериала «Гипнозис», на которой похвасталась сумкой за 2 млн рублей.

Свой образ 19-летняя невеста певца Григория Лепса продемонстрировала поклонникам еще перед мероприятием. Она сфотографировалась в зеркале, показывая классическое мини-платье и сумку от люксового бренда. Также Аврора дополнила лук браслетом с бриллиантами.

Не исключено, что дорогой аксессуар Кибе преподнес именно Лепс. Девушка рассказывала, что жених часто балует ее дорогими подарками. И если раньше он выбирал сюрпризы на свой вкус, то сейчас невеста сама подсказывает ему, что хочет.

Жених подарил? 19-летняя невеста Григория Лепса похвасталась сумкой за 2 млн рублей

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, что роман Авроры и Григория длится уже почти год. Официально они объявили себя парой в июне 2024 года, когда появились вместе на премии телеканала МУЗ-ТВ. Артист практически сразу стал называть девушку своей невестой, а последние месяцы он интригует поклонников подробностями скорой свадьбы. Однако пока неизвестно, когда состоится торжество.

Ранее Аврора Киба рассказала о хозяйственности Григория Лепса.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Григорий Лепс
невеста
сумка
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