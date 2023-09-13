Певица Катя Семенова назвала 85-летнюю актрису Лию Ахеджакову дурой. Об этом сообщает издание aif.ru.

В недавнем интервью исполнительница хита «На минутку» гневно высказалась в адрес Аллы Пугачевой и ее супруга. На этот раз знаменитость резко прокомментировала поведение Ахеджаковой, осудившей россиян. Семенова не понимает, почему актриса до сих пор проживает на территории РФ, несмотря на несогласие с политической обстановкой. По мнению Кати, Ахеджакова живет на «скудную пенсию», часть которой она отсылает на помощь украинцам.

«И есть еще одна «икона» нашего кинематографа – Ахеджакова. Она же живет у нас. Ну дура и дура», — высказалась певица.

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