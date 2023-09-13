Певица Катя Семенова оскорбила 74-летнюю Аллу Пугачеву, которую знает лично. Об этом сообщает издание aif.ru.

Семенова призналась, что ее задели гневные высказывания коллеги в адрес россиян. Вот почему Катя, несмотря на творческие успехи Пугачевой, считает ее плохим человеком.

По словам знаменитости, она сталкивалась с Аллой Борисовной. Однако Семенова жалеет об этих встречах. «Тот случай, когда гениальный артист и ужасный человек. Я не могу ее воспринимать после всего сказанного и сделанного», — сообщила певица.

Катя с досадой заявила, что в России у Пугачевой до сих пор остались преданные поклонники. Они продолжают выкладывать в соцсетях снимки звезды, посвящать ей посты и писать восторженные отзывы. Семенова отметила: несмотря на провокационное поведение коллеги, россияне «топят за нее со страшной силой».

«Многим людям все равно, какая бы она ни была. Для них Алла — наше все, но уже не для меня», — резюмировала знаменитость.

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