Лера Кудрявцева призналась, что «рыдала взахлеб» из-за откровений Костомарова

Лера Кудрявцева призналась, что «рыдала взахлеб» из-за откровений Романа Костомарова. Об этом сообщает издание kp.ru со ссылкой на личный блог телеведущей.

После выписки из больницы Роман отказывался от общения с прессой и избегал публичных разговоров о пережитой трагедии. Однако на днях фигурист пришел на интервью к Кудрявцевой и поделился с ней откровениями. Впервые за несколько месяцев Костомаров назвал истинную причину заболевания и рассказал о периоде реабилитации. По словам Леры, разговор с фигуристом ей дался тяжело.

Телеведущая призналась, что она «слишком эмпатична». Вот почему трагедию Романа она восприняла близко к сердцу. Знаменитость сообщила: во время записи программы она «рыдала взахлеб».

Также Кудрявцева обратилась к спортсмену в соцсети и восхитилась его мужеством. «Глядя на героя своей программы, ты понимаешь, какая наша жизнь тонкая. Как не ценим то, что нам дано. Рома! Горжусь тобой, восхищаюсь и люблю!» — высказалась Лера.

Ранее мы писали о том, что перенесший ампутацию Костомаров осваивает новую профессию. Подробности смотрите в этой статье.