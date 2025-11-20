«Невозможно просто»: Дмитрий Маликов усомнился, что Кадышева получает 25 млн рублей за концерт

Певец Дмитрий Маликов высказался об огромных гонорарах Надежды Кадышевой. Он признался, что не верит в такие заработки коллеги. По его мнению, невозможно получать 25 млн рублей за одно выступление. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

В ноябре этого года Кадышева возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых артистов России. Выяснилось, что за 40-минутный концерт она зарабатывает порядка 25 млн рублей. Впрочем, не все коллеги убеждены, что это реальная цифра.

«Я не очень в это верю. Я думаю, что это касается стадионных концертов каких-то больших. Например, на стадионе "Лужники" может быть такой гонорар, а так вот обычный такой гонорар — невозможно просто. Люди приходят и бесятся под Кадышеву, в хорошем смысле слова», - рассказал Дмитрий Маликов.

Напомним, что Надежда Кадышева повысила гонорары после того, как стала популярна у зумеров. Молодые пользователи сначала публиковали в Сети видео под песни исполнительницы, а затем стали ходить на ее концерты.

