Певица Надежда Кадышева может отдавать по 5 млн в налоговую от своего гонорара

Надежда Кадышева может отдавать по 5 млн в налоговую от своего гонорара. Об этом сообщает «Абзац».

По данным СМИ, Надежда стала самой высокооплачиваемой певицей: за одно частное мероприятие она получает 25 млн рублей. Предположительно, из этой суммы Кадышева может отдавать по 5 млн в налоговую.

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Илья Покаместов отметил, что итоговая сумма налогов может меняться в зависимости от порядка оформления лица, которое заключает контракты. Немаловажную роль играют также расходы, которые есть у каждого большого артиста.

«Если это общество с ограниченной ответственностью – одна ставка, если ИП – другая. Если договор гражданско-правового характера разовый, то это подпадает под налогообложение доходов физических лиц. Тогда будет 20% от 25 миллионов – ФНС нужно заплатить 5 миллионов. Надо учитывать, что существуют расходы на музыкантов, гримеров, костюмеров, аренду площадки, транспорт, артистов балета», — заявил эксперт.

Покаместов не исключил, что у Кадышевой налоговая ставка составляет 22%, поскольку ее доход может превышать 50 млн.

