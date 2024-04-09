Певица Ирина Салтыкова заявила, что Лолиту подставили на «голой» вечеринке

Певица Ирина Салтыкова заявила, что Лолиту Милявскую подставили на «голой» вечеринке. Об этом сообщает The Voice.

В конце 2023 года состоялось мероприятие Насти Ивлеевой, после которого многие артисты столкнулись с отменой на ТВ. Лолита не стала исключением и тоже понесла репутационные потери. По мнению Ирины, Милявскую подставили организаторы вечеринки. Она считает, что им не нужно было приглашать сотрудников СМИ на закрытое мероприятие.

«Зачем нужно было приглашать прессу? И ладно бы еще были красивые фигуры у той же самой молодежи, одежда приличная...А там же вообще не было ни одного образа красивого», — высказалась певица.

Ирина считает, что не стоит наказывать артистов из-за ошибок организаторов. Она встала на защиту коллеги и назвала ее «человеком с юмором».

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