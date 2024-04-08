«Ждет уголовочка»: Лолита вышла из себя от злости на мошенницу Машу

Певица Лолита обычно отличается добрым нравом — она редко кого-то оскорбляет или критикует. Но накануне исполнительница хита «На Титанике» вышла из себя. Всему виной стала некая мошенница Маша, о которой артистка рассказала в своем Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Мошенница по имени Мария работает в Москве и позиционирует себя как бизнесвумен. В своем блоге она рекламирует услуги, которые помогают ей разбогатеть. Предпринимательница утверждает, что к ней даже обращалась Лолита.

Артистку возмутила наглая ложь. Она заявила, что не пользовалась услугами Марии и даже не знакома с ней.

«Люди, если „не терпится“ расстаться с деньгами, делаясь доверчиво по отношению к „призывам известных людей“, убедитесь, что информация подтверждена только на официальных страницах артиста», — написала она.

Поклонники певицы поблагодарили Лолиту за столь быструю реакцию. Они с пониманием отнеслись к ее сообщению, которое защитило деньги многих людей.

«Может спасете кого-то от потери денег», «Спасибо, Лолита, что помните и заботитесь о фанатах, это очень важно в нынешние и непростые времена, когда каждый хочет нажиться», — написали они.

Ранее певица Анита Цой призналась, что Лолита очень переживает из-за «голой» вечеринки.