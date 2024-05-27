Певица Ирина Дубцова сообщила, что перенесла концерт в Липецке из-за болезни. Артистка пожаловалась на самочувствие в Telegram-канале.

27 мая 2024 года в Липецке был запланирован концерт Ирины Дубцовой, однако его пришлось перенести. Певица вышла на связь с подписчиками и заявила о болезни. Знаменитость не стала раскрывать диагноз, вместо этого она уточнила, что концерт переносится на 30 сентября.

«Отмены и переносы бывают у всех артистов. Мы люди. Иногда мы болеем. Думала, что поправлюсь, но не успела к Липецку. Извините», — высказалась артистка.

Ирина уточнила, что все билеты действительны на новую дату. По словам Дубцовой, она обещает, что встреча с поклонниками обязательно состоится.

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