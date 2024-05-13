«Целовалась с ним в 17 лет»: Ирина Дубцова рассказала об отношениях с Никитой Малининым

Певица Ирина Дубцова сделала неожиданное признание о своей личной жизни в эфире пятого выпуска восьмого сезона музыкального шоу «Три аккорда» на Первом канале. Исполнительница хита «О нем» заявила, что у нее были романтические отношения с сыном певца Александра Малинина Никитой.

В новом сезоне шоу «Три аккорда» членами жюри стали Любовь Успенская, Михаил Шуфутинский, Вячеслав Медяник и Ирина Дубцова, победившая в первом сезоне проекта.

Среди участников шоу есть и сын Александра Малинина Никита. В пятом выпуске проекта выпускник «Фабрики звезд — 3» выступил с композицией «Катя» из репертуара Петра Лещенко. Ирина Дубцова высоко оценила номер певца, поставив ему «туз». По словам знаменитости, она не могла поступить иначе, поскольку Никита Малинин ей очень симпатичен. Более того, артистов в прошлом связывали романтические отношения.

«Что я могу поставить этому талантливому артисту, с которым в 17 лет целовалась?» — заявила Ирина Дубцова.

В ответ на признание певицы ведущий шоу, актер Максим Аверин, попросил Ирину Дубцову и Никиту Малинина повторить свой поцелуй спустя долгие годы, на что артисты согласились.

Напомним, «Три аккорда» — конкурс, в котором исполнители представляют на суд жюри и зрителей собственные интерпретации культовых шлягеров в жанре шансона и авторской песни. Участниками восьмого сезона шоу стали Анна Семенович, Валерия Ланская, Виктор Салтыков, Жасмин, Владимир Маркин, Таисия Повалий, Доминик Джокер, Миа Бойка, Никита Малинин, Сергей Войтенко.

Ранее сообщалось о том, что сын Ирины Дубцовой подтвердил роман с дочерью известного продюсера Павла Худякова.