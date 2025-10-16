Певица Ирина Дубцова получила государственную награду от Владимира Путина

43-летняя певица Ирина Дубцова получила награду от президента России Владимира Путина. Соответствующая информация опубликована на Официальном интернет-портале правовой информации.

Дубцова получила медаль «За труды в культуре и искусстве».

«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить медалью „За труды в культуре и искусстве“ Дубцову Ирину Викторовну, артистку, город Москва», — сказано в официальном документе.

Победительница «Фабрики звезд» пока никак не прокомментировала эту информацию.

Ранее диджей Леонид Руденко рассказал, что сохранил дружеские отношения с Ириной Дубцовой после расставания. Их роман не помешал сотрудничеству и работе над новым проектом.

