Певица Ирина Дубцова получила государственную награду от Владимира Путина
© Starface.ru
43-летняя певица Ирина Дубцова получила награду от президента России Владимира Путина. Соответствующая информация опубликована на Официальном интернет-портале правовой информации.
Дубцова получила медаль «За труды в культуре и искусстве».
«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить медалью „За труды в культуре и искусстве“ Дубцову Ирину Викторовну, артистку, город Москва», — сказано в официальном документе.
Победительница «Фабрики звезд» пока никак не прокомментировала эту информацию.
Ранее диджей Леонид Руденко рассказал, что сохранил дружеские отношения с Ириной Дубцовой после расставания. Их роман не помешал сотрудничеству и работе над новым проектом.
