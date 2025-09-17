Леонид Руденко рассказал об отношениях с Ириной Дубцовой после расставания

Диджей Леонид Руденко рассказал об отношениях с певицей Ириной Дубцовой. Звезды работали вместе и встречались. Они расстались 10 лет назад, но обид между ними не осталось. Об этом мужчина заявил в интервью WomanHit.ru.

Руденко отметил, что со временем их отношения изменились. Роман не помешал сотрудничеству и работе над новым проектом.

«Меня с Ирой связывают давние, теплые отношения. Поэтому мы с Ирой — прекрасные друзья», — поделился диджей.

Поклонникам нравилась пара Леонида и Ирины, поэтому периодически в СМИ возникают слухи о возобновлении романтических отношений. Но мужчина намекнул, что прошлое осталось в прошлом. Тем более что он не один.

«Что касается личной жизни, то мое сердце давно занято! Это совершенно непубличный, не из мира шоу-бизнеса человек», – заявил Руденко.

Звезда пока не хочет раскрывать личность избранницы и даже не называет ее имя. Журналисты предполагают, что мужчина сделает это, когда речь зайдет о браке.

